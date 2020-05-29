İçişleri Bakanlığından 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması” konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan, durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki 18-20 yaş arasındaki gençlerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

Genelgede, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmalarının kısıtlandığı hatırlatıldı. Diğer yandan, korona virüs ile mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında 18-20 yaş aralığındaki gençler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerin ve çocukların belirlenen günlerde kısıtlamadan muaf tutulması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların SGK veya vergi kaydı olanlardan çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde faaliyetlerini yürütmek üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması hususları değerlendirildiği belirtildi.

"18-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı"

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebileceği belirtilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

“Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar için; Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler için; 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.”

Ayrıca sınırlamalara uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacağı bildirildi.