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Aktüel İçişleri Bakanlığınca Van'da 1040 personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı.
Aktüel

İçişleri Bakanlığınca Van'da 1040 personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:27:45 -
İçişleri Bakanlığınca Van'da 1040 personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başlatıldı.
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