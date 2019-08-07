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İçişleri Bakanlığınca gönderilen bisikletler çocuklara hediye edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bisikletler, ‘Dikkat Sizden, Notlar Bizden’ projesi kapsamında 2 öğrenciye hediye edildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:36
İçişleri Bakanlığınca gönderilen bisikletler çocuklara hediye edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen bisikletler, ‘Dikkat Sizden, Notlar Bizden’ projesi kapsamında 2 öğrenciye hediye edildi.


Bitlis Valiliği önünde gerçekleştirilen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er, bisiklet hediyesi kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı. Burada konuşan Vali Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığının trafik konusunda çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi başlatıldı. Bu projeden sonra trafik kazalarında önemli derecede düşüş oldu. Bu yavrularımızda bizim verdiğimiz karneleri doldurarak, İçişleri Bakanlığına gönderdiler. Orada da değerlendirildi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis’te de 2 çocuğumuz İçişleri Bakanlığı tarafından bisikletle gönderildi. Bakanımız adına Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imzalanarak sertifika gönderildi. Biz kendilerini tebrik ediyoruz. Kazasız belasız günler diliyoruz. Çocuklarımız da velilerimize örnek olsun diyoruz” dedi.


Bisikletlerin dağıtım töreninde konuşan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Recep Er ise, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda ‘Dikkat Sizden Notlar Bizden’ projesi kapsamında İçişleri Bakanlığımızın ve Jandarma Genel Komutanlığımızın düzenlediği kampanyada bisiklet kazanan çocuklarımıza valimizin katılımıyla bisikletlerini teslim ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.


Açıklamaların ardından öğrenciler Elif Güvendik ve Muhammed Kemal Erdemoğlu’na bisiklet ve sertifikaları Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından verildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:36
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  • aydınaydın1 sa önce
    sayın soylu 7 yıldır telefonlarım dinleniyor.savcılığa gitttim çıkmadı,cimere şikayet ettim sonuç çıkmadı,sonra yine savcılığa gittim sonuç çıkmadı.sonra üst mahkemeye gittim sonuç çıkmadı.avukata gidip bunlar yurt dışından dinleme yapılor.ortam dinlemesi yaparak,aile mahremiyetini zedeliyor dedim.öyle olsa bile çok kolay bulunur dedi.ama bulunamıyor.şimde ben sana hakaret etsem,oğlunun veya kızının telefonunu dinlesem-ortam dinlemesine alsam sen ne hissedersin.adam dinlemeye alıp a.dilipağın altına da hak hukuk adalet ile ilgili yorumlar yazıyor.bunu yapan bulunamıyorsa.sizin yani emniyetin biriminde görevli adamlar vatandaşın evini sırf zevk için dinletiyor olmalı.ya da savcılarınza söyleyin bulsun...eğer bulamıyorsaniz ya yetersizsiniz yada dinlemeyi siz yaptırıyorunuz. ya da dinlemeyle ilgili birimde sırf eğlence için bu işi yapıp suistimal eden adamlar var.ben vergi veren bir vatandaşım.eğer benim aile mahremiyetimi koruyamayacak kadar bu devlet acizse 4 yıl boyunca bu hükümetin önümüzdeki genel seçimlerde aleyhine karşı çalışacam.zerre kadar şüpheniz olmasın.milletin telefonları dinleniyor.nedir bu ya.millet bunu sizin için mi seçti.suçluları bulup yargı karşısına çıkartılsın?

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