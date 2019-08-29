İçişleri Bakanlığı: "Tunceli merkez kırsalında 1 terörist daha silahlarıyla birlikte ele geçirildi." İçişleri Bakanlığı: "Tunceli merkez kırsalında 1 terörist daha silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı: "Tunceli merkez kırsalında 1 terörist daha silahlarıyla birlikte ele geçirildi."

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