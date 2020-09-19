  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütüne 2014 ve 2015'te katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu."
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütüne 2014 ve 2015'te katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu."

Yeniakit Publisher
2020-09-19 09:14:04 -
İçişleri Bakanlığı: "Terör örgütüne 2014 ve 2015'te katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık
Dünya

Gerilim bu kez patladı! Dünyaya duyurdular: Rus jetlerini yakaladık

İngiltere, Kuzey denizi üstünde uçan 2 Rus savaş jetini tespit ettiklerini dünyaya duyurdu.

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı
Siyaset

SP lideri Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil, AK Parti kaldırdı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hilafet makamını Mustafa Kemal'in değil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte AK ..
Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat
Gündem

Songül Karlı’nın itirafı bir kez daha gerçekleri ortaya çıkardı! Batılı yaşam tarzından çocuk psikolojisine ağır tahribat

Şarkıcı Songül Karlı’nın oğlunun söyledikleri batılı yaşam tarzının çocuklar üzerindeki ağır tahribatını gözler önüne serdi. ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı