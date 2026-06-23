ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı" vites yükseltti!

Çin, ABD merkezli 10 şirketi ihracat kontrol listesine ekledi ve yaklaşık 50 ABD şirketinin kamu ihalelerine katılmasını yasakladı. Söz konusu adım, ABD'nin Çin'in en tanınmış şirketlerinden bazılarını Çin ordusuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla kara listeye almasından 2 hafta sonra geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı pazartesi günü kararını duyurdu. Karar, Çinli şirketlerin sivil veya askeri amaçlarla kullanılabilen "çift kullanımlı" ürünleri söz konusu ABD şirketlerine ihraç etmesini yasaklıyor.

Şirketler listesinde nadir toprak madeni işletmecisi MP Materials Corp, nadir toprak mıknatısı üreticisi USA Rare Earths ve havacılık, insansız hava araçları, sentetik açıklıklı radar, gemi inşası ve onarımı gibi alanlarda faaliyet gösteren ABD'li savunma şirketleri yer alıyor.

Karar kapsamında dünya genelindeki yabancı kurum ve kişilerin de Çin menşeli çift kullanımlı ürünleri bu şirketlere devretmesi veya sağlaması yasaklanıyor. Devam eden ihracat işlemlerinin ise derhal askıya alınması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı, ihracat yasağının "ulusal güvenliği ve çıkarları korumak, yayılmanın önlenmesi gibi uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek" amacıyla alındığını açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığı da pazartesi günü ayrı bir kararla, Lockheed Martin, Boeing, General Atomics ve General Dynamics gibi büyük ABD savunma şirketlerinin bağlı kuruluşları dahil 46 şirketin Çin kamu ihalelerine katılmasını yasakladı. Ancak ABD sermayeli olup yerel olarak kayıtlı şirketlere bakanlık tarafından muafiyet tanındı.

Uzmanlar, Pekin'in kararlarını, Pentagon'un haziran ayı başında yaklaşık 80 Çinli şirketi ve bunların bağlı kuruluşlarını "ABD'de Faaliyet Gösteren Çin Askeri Şirketleri Olarak Tanımlanan Kuruluşlar" listesine eklemesinin ardından Washington'a verilmiş, büyük ölçüde sembolik bir misilleme olarak değerlendirdi.

Güncellenen listede Çin'in en büyük ve en tanınmış şirketlerinden bazıları olan e-ticaret devi Alibaba Holdings, arama motoru devi Baidu ve elektrikli otomobil üreticisi BYD de yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Ekim ayında bir ticaret ateşkesi üzerinde anlaşmış, bu ateşkes Mayıs ayında Pekin'de iki lider arasında yapılan zirvede uzatılmıştı.

Görüşmede "ekonomik iş birliğini artırma" sözü verilmesine rağmen, Singapur merkezli jeopolitik analist Steve Okun gibi gözlemciler bu olumlu havanın kısa ömürlü olabileceğini öngörüyor.

Okun, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "ABD'nin çip ihracatındaki açıkları yakın zamanda kapatması ve Çin'in ihracat yasaklarına yeni eklemeler yapmayı sürdürmesi, son Trump-Şi zirvesindeki diplomatik nezaketlere rağmen her iki başkentte de ulusal güvenlik kulvarının aktif kaldığını gösteriyor." dedi.

Okun, "ABD-Çin ticaret savaşında bir 'ateşkes' yok. Her iki taraftan da ihracat kontrolleri ve yatırım kısıtlamaları konusunda yeni adımlar bekleyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News