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ABD'li şirket kıyıma başladı: 21 bin çalışana yapay zeka şoku!

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ABD'li şirket kıyıma başladı: 21 bin çalışana yapay zeka şoku!

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle, iş süreçlerini yapay zeka teknolojilerine göre yeniden yapılandırma stratejisi kapsamında son bir yılda 21 bin çalışanının işine son verdi.

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Foto - ABD'li şirket kıyıma başladı: 21 bin çalışana yapay zeka şoku!

Şirketin yayınladığı son faaliyet raporuna göre, 31 Mayıs 2026 itibarıyla Oracle’ın tam zamanlı çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 162 bin seviyesinden 141 bine geriledi. Bu 21 bin çalışanı işten çıkarma, şirket iş gücünün yaklaşık yüzde 13’lük kısmına denk geliyor. Faaliyet raporunda, yapay zeka teknolojilerinin operasyonel süreçlere entegre edilmesinin iş gücünde kesintilere yol açtığı ve bu durumun gelecekte de devam edebileceği belirtildi.

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Foto - ABD'li şirket kıyıma başladı: 21 bin çalışana yapay zeka şoku!

ABD’li şirket, yönetim değişiklikleri, ürün geçişleri, stratejik uyumlanmalar ve satın almalar gibi nedenleri de işten çıkarmaların gerekçeleri arasında gösterdi. Geniş çaplı işten çıkarmalar, Oracle'ın mali tablolarına da yansıdı. Şirketin son mali yılda gerçekleştirdiği kıdem tazminatı ödemeleri ve diğer yeniden yapılanma giderleri, Mayıs 2025'te kaydedilen 374 milyon dolardan 1,84 milyar dolara yükseldi.

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Foto - ABD'li şirket kıyıma başladı: 21 bin çalışana yapay zeka şoku!

Şirket yönetimi, yeniden yapılanma çabalarının iş süreçlerinde kesintilere yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu arada, organizasyonel değişikliklerin belirli rollerde nitelikli iş gücü açığı yaratması, bunun da verimlilik kaybına neden olarak şirket kazançlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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Foto - ABD'li şirket kıyıma başladı: 21 bin çalışana yapay zeka şoku!

Öte yandan, başta ABD’de olmak üzere teknoloji şirketleri, veri merkezleri gibi yapay zeka altyapılarını inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık bütçeler ayırırken, en büyük gider kalemlerinden biri olan iş gücü maliyetlerini azaltma yoluna gitmesi dikkati çekiyor. Küresel teknoloji sektöründe yapay zekanın ilerleyişiyle istihdam kayıplarına yönelik endişeler de derinleşiyor. Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre, dünya genelinde işten çıkarmalar sadece bu sektörde bu yıl 121 bini aşıyor.

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Yorumlar

diyarbakırlı

ABD'li çalışanlarının direniş günleri yaklaşmıştır artık.
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