ABD'li şirket kıyıma başladı: 21 bin çalışana yapay zeka şoku!

Öte yandan, başta ABD’de olmak üzere teknoloji şirketleri, veri merkezleri gibi yapay zeka altyapılarını inşa etmek için yüz milyarlarca dolarlık bütçeler ayırırken, en büyük gider kalemlerinden biri olan iş gücü maliyetlerini azaltma yoluna gitmesi dikkati çekiyor. Küresel teknoloji sektöründe yapay zekanın ilerleyişiyle istihdam kayıplarına yönelik endişeler de derinleşiyor. Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre, dünya genelinde işten çıkarmalar sadece bu sektörde bu yıl 121 bini aşıyor.