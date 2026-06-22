CHP'li Silifke Belediyesi'nde yolsuzluk patladı! Belediye başkanı dahil 9 kişi tutuklandı!

Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. MASAK raporları, banka hareketleri ve iletişim kayıtları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Aralarında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da bulunduğu dokuz şüpheli tutuklanırken, 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 9’u tutuklandı. Tutuklananlar arasında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da bulunduğu bildirildi.

Hakediş ödemeleri karşılığında menfaat talebi

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Belediyesinde görev yapan bazı kamu görevlileri ile belediye ile iş yapan yüklenicilerin rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde alınan ihbarlar doğrultusunda MASAK raporları, banka hareketleri, HTS ve PTS kayıtları ile iletişimin denetlenmesi tedbirleri kapsamında elde edilen deliller incelendi. Ayrıca bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadelerde, belediye ile iş yapan yüklenicilerden hakediş ödemeleri karşılığında çeşitli menfaatler talep edildiği, bazı kişi ve görevlilere para teslim edildiği, doğrudan temin yöntemiyle yapılan bazı alımlarda usulsüzlükler gerçekleştirildiği ve belediye bağlantılı organizasyonlarda muvazaalı işlemler yapıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtildi.

Yüklü miktarda döviz ele geçirildi

Başsavcılık açıklamasında, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerde yer alan çok sayıda hususun HTS ve PTS kayıtları, banka hareketleri, MASAK raporları ve diğer maddi delillerle desteklendiğinin tespit edildiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında 19 Haziran’da Silifke’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametleri, araçları, iş yerleri, Silifke Belediyesi binası ile Silifke Belediyespor Kulübü binasında yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ve dijital materyal, ihale ve imar işlemlerine ilişkin evraklar, kullanıma hazır firma kaşeleri, kaşelenmiş ve mühürlenmiş teklif mektupları ile teklif zarfları ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

KARTON BARDAK KOLİSİNDEN 600 BİN TL NAKİT ÇIKTI

Belediyeden milyonluk reklam ihalesi alan iş insanı Bora Tuğay tarafından, ihale karşılığında belediye yöneticilerine "rüşvet" olarak elden teslim edildiği öne sürülen 600 bin TL nakit para, düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Paranın, dikkat çekmemesi için Silifke Belediyesi logolu karton bardak kolisi içerisine gizlendiği belirlendi.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ AYNI GÜN HESABA YATIRMIŞ

Emniyet ve savcılık koordinesinde derinleştirilen teknik ve fiziki takip süreçlerinde, rüşvet çarkının işleyişi de tek tek deşifre edildi. Reklam ihalesini alan Bora Tuğay'ın parayı belediye yöneticilerine elden teslim etmesinin hemen ardından, Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü'nün harekete geçtiği saptandı.

Özel Kalem Müdürü'nün, koli içinde teslim alınan rüşvet parasının bir miktarını hiç vakit kaybetmeden aynı gün içinde kendi şahsi banka hesabına yatırdığı resmi hesap hareketleri ve dekontlarla belgelendi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte 9 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 9’u tutuklama, 10’u ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı Sait O., Belediye Başkan Yardımcısı Ezgi E. D., Özel Kalem Müdürü Ersin S., Ayniyat Müdürü Erdoğan G., festival organizasyon yüklenicisi Erman F.K., Şerife Y. ve Osman Y.’nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.