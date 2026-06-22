Senelerdir haber alınamıyordu, cinayete kurban gitmiş! 13 yıllık kayıp dosyasında gerçek ortaya çıktı

Ağrı’da 13 yıldır çözülemeyen kayıp dosyasında kan donduran gerçek ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da 2013'te kaybolan kişiyle ilgili dosyanın yeniden ele alınması üzerine 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013'te kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B.'ye ilişkin dosyanın yeniden ele alındığı belirtildi.

Yapılan çalışmalarda 2013'e ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik KGYS görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin verilerin yeniden analiz edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda olayın önceden planlandığı, Nesim B.'nin Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin cinayetin farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgulara ulaşıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda H.K., S.K., M.K., S.K. ve D.B. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Nesim B.'nin akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve cansız bedenine ulaşılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Kahraman Polislerimizi, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."