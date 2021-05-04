  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı
FETÖ kahraman ilan etmişti! İbrahim Tatar yakalandı!
Almanya'da bir kişiye 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı! Adam hastanelik oldu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gündem İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin merak edilen yeni soruları yanıtladı
Gündem

İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin merak edilen yeni soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemiyle ilgili "Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne yeni sorular ile cevaplarını ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:30:00 -
İçişleri Bakanlığı tam kapanma dönemine ilişkin merak edilen yeni soruları yanıtladı

Buna göre, tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler) müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilecek.

Göz hekimlerince düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması için valilikler/kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesesinin açık olması sağlanacak.

Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları, valilik/kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte "çalışma izni görev belgesi" formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek, ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

İkamet-iş yeri güzergah kısıtlaması

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve yaptıkları işin doğası gereğince gün içerisinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde bu durumlar da göz önünde bulundurulacak.

Çiftçilerin e-Başvuru sistemi üzerinden "Çalışma İzni Görev Belgesi" almalarına gerek yok

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tam kapanma döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla "Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların" sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden alınan "Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi" veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan "Çiftçi Belgesini" ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerin ayrıca e-Başvuru sistemi üzerinden "Çalışma İzni Görev Belgesi" almalarına gerek kalmayacak.

Çiftçilerin, il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan "Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi" veya ziraat odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan "Çiftçi Belgesini" ibraz etmeleri, tarımsal üretim faaliyetlerinde kapsamında olmaları ve tarımsal üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti arasındaki güzergah ve zaman dilimiyle sınırlı kalmaları kaydıyla, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde başka bir belge sunmaları istenmeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kademe' vurgusu! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Kademe' vurgusu! Altını olanlar dikkat

Altını olanlar ve altın alacaklar, altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. IKON Menkul, konu ile ilgili iddialarını paylaştı...
Dergilik ‘tam kapanma’da kazandırmaya devam ediyor
Teknoloji

Dergilik ‘tam kapanma’da kazandırmaya devam ediyor

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, okurlardan ilgi görüyor.
Defne Samyeli sessiz! İğrenç medyadan 17 yaşındaki Derin Talu üzerinden 'çocuk istismarı'
Gündem

Defne Samyeli sessiz! İğrenç medyadan 17 yaşındaki Derin Talu üzerinden 'çocuk istismarı'

14 yaşından beri yaptığı müstehcen paylaşımlar nedeniyle iğrenç magazin medyası tarafından 'çocuk istismarı'na maruz bırakılan Defne Samyeli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay