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İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.Duyurunun ardından İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru şartları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru şartları neler? İşte başvuru yapacaklar için gereken şartlar...

01 Ekim 2019 Salı 18:40
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.Duyurunun ardından İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru şartları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru şartları neler? İşte başvuru yapacaklar için gereken şartlar...

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru şartları neler?

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları, fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri başvuru koşulları arasında yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresli internet sitelerinde yer alacak olan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu'na 16-30 Ekim tarihleri arasında sınav duyurusu bölümünden ulaşabilecek.

Adaylar, söz konusu form üzerinden yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla "e-Devlet" şifresi ile elektronik ortamda müracaatlarını gerçekleştirebilecekler.

Başvurular elektronik ortamda alınacağı için posta yolu ile veya şahsen müracaatlar kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yemekhanesinde, sözlü sınav ise 25-26-27 Aralık tarihlerinde Genel Müdürlük C Blok Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Her iki sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması ile nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Kazananlar asil ve yedek olarak ilan edilerek, kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 18:40
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