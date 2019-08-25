İçişleri Bakanlığı: “Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”
İçişleri Bakanlığı: “Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.25 Ağustos 2019 Pazar 03:46
İçişleri Bakanlığı: “Siirt-Baykan ilçe kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.”
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