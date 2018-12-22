0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı! Rekor kırıldı

İçişleri Bakanlığından, pasaport, kimlik ve sürücü belgesi almak için gün içerisinde ülke genelindeki nüfus müdürlüklerine 147 bin 243 başvurunun yapıldığı bildirildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 06:36
İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı! Rekor kırıldı

İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından, 81 ildeki nüfus müdürlüklerinden yapılan pasaport, kimlik ve sürücü belgesi başvuru sayılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden üç belge tipi için bugün 147 bin 243 adet başvuru yapıldı. Bu başvuru sayısının, bir günde yapılan en yüksek başvuru sayısı olduğu belirtildi.

Müdürlüklere yapılan kimlik başvurusu sayısının 99 bin 722, sürücü belgesi başvurusunun da 35 bin 473 olarak belirlendiği bildirildi.

Bakanlık, rekor sayıda belge başvurusu alan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü tebrik etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 06:36
  1. yemen
  2. hudeyde
  3. bmhk
  4. son dakika
  5. haberler
  6. İçişleri Bakanlığı
  7. rekor
  8. pasaport
  9. sürücü belgesi
  10. kimlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkudan tutuştular... 5 başkente yalvarmaya gittiler
    1. Korkudan tutuştular... 5 başkente..
    2. 'Bu karar İsrail'in suratına atılmış..
    3. Bahçeli'den sert tepki! 'Eğer MHP'li..
    4. 'Savunmada değil taarruzdayız'
    5. ABD'de büyük kriz! Borsa sert çakıldı
    6. 22 bin tır ve 5 bin uçak dolusu silah..
    7. Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk..
    8. MEB o iddiaları yalanladı!
    9. İçişleri Bakanlığı resmen açıkladı!..
    10. Taciz edip 'sosyal medyada..
    11. Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
    12. Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
    13. Bursa'da vahşet! Eşi ile 5 aylık..
    14. Günlerce sürmüştü... 2019 bütçesi..
    15. Arjantin'deki sahte bomba ihbarları
    16. Netanyahu Trump'ı vazgeçirmeye çalışmış
    17. Fenerbahçe'den ses getirecek transfer..
    18. Süper Lig ekibinden Ozan Tufan bombası!
    19. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    20. Teknik direktör İsmail Kartal'dan çok..
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...
    Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    Terörist Salih Müslim'den "Fırat'ın doğusu" açıklaması
    Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost
    Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost