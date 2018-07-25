İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları sözlü sınavına girmeye hak kazanlar listesi

İçişleri Bakanlığı bin 117 sözleşmeli büro personeli alınacağını duyurmuş personel alımları 16-20 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurular yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı’ndan son dakika yapılan açıklamada başvuru sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanacağı belirtilmişti. bin 117 sözleşmeli büro personeli sözlü giriş sonuçlarını İçişleri Bakanlığı az önce son dakika olarak açıkladı. İşte 2018 yılı 4/B sözleşmeli büro personeli giriş (sözlü) sınavına girmeye hak kazanan ön lisans ve lisans düzeyinde kazanan adayların isimleri

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SÖZLÜ SINAV İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELER OLACAK?

Sınav başvuru esnasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanan “Sınav Başvuru” linki aracılığıyla www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden erişilerek aday tarafından elektronik ortamda doldurulmuş ve imzalanmış resimli İş Talep Formu. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları” na uygun olarak çekilen fotoğraf CD’si ç) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf, Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi fesih edilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı hizmet belgesi ,