  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'den aldıkları cesaretle iyice hadlerini aştılar! DEM Partili Belediye Başkanı'ndan skandal: Dersim Kürdistan'dır!

Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün yöneticilerinin en hafif sabıkası 'kasten yaralama' !

Türkiye'nin en zengin ismi değişti! Selçuk Bayraktar ilk kez milyarderler listesinde, işte sırası

Yeniden Refah'tan bir 'erken seçim' açıklaması daha! Dalga mı geçiyorsunuz?

İngiltere'den İsrail'e sert tepki

Abdullah Zeydan'ın adaylık başvurusu YSK tarafından neden kabul edildi?

Emeklilere kaynak bulundu! Ünlü profesör müjdeyi verdi... Bunlar olursa zamma filan gerek kalmayacak

Akit yıllardır uyarıyor... İBB itfaiyesinin ihmali felakete sebep oldu! Şok iddia: Yanlış kimyasalla müdahale edildi

DEM'liler 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan için YSK'da!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşımızın verdiği mesaj bizim için yol haritasıdır!
Gündem İçişleri Bakanlığı personel alacak
Gündem

İçişleri Bakanlığı personel alacak

Yeniakit Publisher
2024-04-03 02:27:00 -
İçişleri Bakanlığı personel alacak

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan İçişleri Bakanlığı ilanına göre, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalıştırmak üzere bin 608 sözleşmeli personel alacak. Alımlar, büro personeli, mühendis, avukat, teknisyen, tekniker, destek personeli, teknikeri mimar, arşiv uzmanı, çağrı karşılama personeli, programcı, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak. Başvurular 22-26 Nisan tarihleri arasında E-Devlet üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23