İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim’e kadar devam edecek" dedi.
İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim’e kadar devam edecek" dedi.
İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim’e kadar devam edecek" dedi.