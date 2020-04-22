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Aktüel

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim’e kadar devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim’e kadar devam edecek" dedi.

2020-04-22 12:00:28 -
İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim’e kadar devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının yer aldığı 5 bin 981 planlı operasyon, 1 Ekim’e kadar devam edecek" dedi.

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