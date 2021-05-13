  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hamas roketleri böyle ateşledi
Doğu Türkistan'da tepki çeken görüntü!
Fransa’daki Yeşiller Partisi’nden İsrail yorumu: Bölgenin güvenliğini tehdit ediyor
17 büyükbaş hayvan çamura saplandı
Gündem İçişleri Bakanlığı: İran'dan açılan ateşte bir polis şehit oldu
Gündem

İçişleri Bakanlığı: İran'dan açılan ateşte bir polis şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı sınır duvarı inşaatı güvenliğinde görevli bir polisin İran'dan açılan taciz atışı sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 22:58:00 - 2021-05-13 23:23:06
İçişleri Bakanlığı: İran'dan açılan ateşte bir polis şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli bir özel harekat polisinin İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olduğunu duyurdu.

1 polisimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babacan'ın itirafı sonrası Erdoğan'dan ilk sözler!
Gündem

Babacan'ın itirafı sonrası Erdoğan'dan ilk sözler!

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Ali Babacan’ın AK Parti milletvekiliyken bir yandan Abdullah Gül’ün Erdoğan’ın karşısına muhalefetin ortak adayı ..
Seçimlerde ikinci turu düşünenler üzülecek! Son anket sonuçları açıklandı
Siyaset

Seçimlerde ikinci turu düşünenler üzülecek! Son anket sonuçları açıklandı

AK Parti'nin Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçimlerde ikinci turun görünmediğini belirterek "AK Parti'nin oy oranı ..
Fahrettin Koca müjdeyi verdi!
Gündem

Fahrettin Koca müjdeyi verdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Müslümanların Ramazan bayramını tebrik ettiği konuşmasında kıstılamaların ne zaman ve nasıl sona ereceğine de ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay