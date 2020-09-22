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Aktüel İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.
Aktüel

İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:46:51 -
İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.
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