İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."