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İçişleri Bakanlığı, görevden alınan CHP'li başkan için harekete geçti

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan CHP'li Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığı, soruşturma başlattı.

23 Ekim 2018 Salı 23:22
İçişleri Bakanlığı, görevden alınan CHP'li başkan için harekete geçti

İçişleri Bakanlığı, görevden alınan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıydığı suçlamasıyla soruşturma başlattı. İlgezdi'nin, 20 Ekim günü dünya evine giren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın nikahını kıydığı haberleri basına yansımıştı.

CHP'li Altay'ın nikahını kıydı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 20 Ekim günü dünya evine girdi. Altay'ın nikahını, yolsuzluk operasyonu kapsamında görevden alınan CHP'li Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin kıydığı öne sürüldü. Konuyla ilgili, İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı: Soruşturma başlatılmıştır

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama "Bazı basın yayın organlarında, Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığına dair haberler yer almıştır. Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında, İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Yolsuzluk soruşturmasında görevden almıştı

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz Aralık ayında CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden almıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:22
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Ataşehir
  3. Battal İlgezdi

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