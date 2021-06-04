İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek'ten Sedat Peker sorusuna cevap

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan ve çeşitli iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili, "Yani difüzyon, kırmızı bülten istendi, verilmedi; bizimle paylaşır mısınız?" sorusunu yöneltti.

"Sayın Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı"

CHP'li Çakırözer'e bugün İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek'ten cevap geldi. Başkan Çiçek, "Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz malum, Sayın Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek

"2 bin 212 kırmızı bülten yayında"

Türkiye'nin suçla mücadelesini anlatma fırsatı bulacağı İstanbul zirvesine katılımcıların aileleriyle birlikte davet edildiğini, sosyal programlar hazırlandığını söyleyen Çiçek, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Interpol'ün veri tabanını en çok kullanan ilk 10 ülke içinde olduğunu vurguladı.

Çiçek şu verileri paylaştı:

"Şu anda hâlihazırda 2 bin 212 kırmızı bülten yayında. Kırmızı bültenlerin çıkmasında hiçbir sorun yok aslında, ta ki suçlar asayiş, kaçakçılık ve benzeri suçlar olsun hiçbir sıkıntı yok 3 ila 6 gün içinde çıkıyor. Ancak konu FETÖ'ye geldiği zaman, Interpol Anayasası'nın 3. maddesi der ki; 'Interpol her türlü askerî, siyasi, ırki ve dinî konuların dışındadır'. Interpol Genel Sekreterliği de, 15 Temmuz darbe girişiminin bir askeri suç, bir siyasi suç olduğu varsayımla, FETÖ için yaptığımız kırmızı bülten taleplerini reddetti. Yaklaşık 773 talep. Bu, FETÖ'ye ilgili rakam. PKK, DHKP-C ve TKP-ML gibi terör örgütleri kapsamında, hatta içlerinde sadece terör örgütü üyeliği değil, silahlı eylemi olanlardan bile 240 şahsı reddettikleri görülüyor."