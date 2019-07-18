İçişleri Bakanlığı: "Düzce’de 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlanmıştır"

İçişleri Bakanlığı, Düzce’de meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlarda 51 vatandaşın kurtarılarak güvenli alana intikallerinin sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Düzce’de meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlardan dolayı Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına ait 5 helikopter ve AFAD’a bağlı çok sayıda personelin bölgeye sevk edildiğini, yürütülen çalışmalar kapsamında mağdur olan 51 vatandaşın kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD yetkililerinin olay yerine ulaşmak üzere olduğu bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Düzce ili genelinde 17 Temmuz 2019 tarihinde başlayan yağışlar nedeniyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelan meydana gelmiştir. İl genelinde Düzce İl AFAD Müdürlüğü eşgüdümünde yürütülmekte olan çalışmalara destek vermek amacıyla Jandarma Genel Komutanlığından ve Genelkurmay Başkanlığından toplam 5 helikopter ile Sakarya İl AFAD, Zonguldak İl AFAD ve Jandarma Arama Genel Komutanlığından arama kurtarma personelleri bölgeye sevk edilmiştir. Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde 51 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alana intikalleri sağlanmıştır. Akçakoca ilçesinde ve çevresindeki sel ve su baskınlarına müdahale çalışmaları Zonguldak ve Sakarya İl AFAD Müdürlükleri eşgüdümünde devam etmektedir. Bölgedeki köy yollarının açılması amacıyla (Iğdır, Dokuzdeğirmen, Esmahanım, Yeşiltepe, Dilaver) yol temizleme calışmaları belediye ve valilik ekiplerince devam etmektedir. Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanlığı yetkilileri olay yerine ulaşmak üzeredir."