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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! İlk haber o ilden geldi
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! İlk haber o ilden geldi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, izolasyon kuralına uymayarak dışarı çıkan bir kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 19:12:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurmuştu! İlk haber o ilden geldi

İçişleri Bakanlığı bugün 81 ile gönderdiği genelgeyle Koronavirüs hastası veya şüphelisi olan ancak evde izolasyon kurallarına uymayan kişilerin karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda geçireceklerini duyurmuştu. İçişleri'nin genelgesi sonrası ilk yurda yerleştirme vakası gerçekleştirildi.

İlk haber Afyon'dan

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çay ilçesinde temaslı vaka olan bir kişinin karantina kuralına uymadığının kaymakamlık tarafından tespit edildiğini ve bu kişinin akşam saatlerinde yakalanarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Tınaztepe Yurdu Kurt Müdürlüğü’ne götürüldüğünü duyurdu. İzolasyon kuralına uymayarak diğer vatandaşları da tehlikeye atan şahsın yurtta ne kadar kalacağına il Sağlık Kurulu tarafından karar verileceği belirtildi.

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