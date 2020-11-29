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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim oldu
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütünde 20 yıldır faaliyet yürüten bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 20:46:00 -
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütünde 20 senedir faaliyet yürüten bir teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü kaydedilen açıklamada, 1 Ocak'tan beri sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

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