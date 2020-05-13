İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sağ olarak ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Turuncu Liste’deki teröristin yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Turuncu Liste’deki teröristin yakalandığı duyuruldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.
Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.''