İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kayyım görevlendirildi
İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine ise Vali Enver Ünlü görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü görevlendirildi.
Siirt Valiliğince; Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince; Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.