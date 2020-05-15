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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kayyım görevlendirildi

İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine ise Vali Enver Ünlü görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:58:00 - 2020-05-15 11:19:21
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kayyım görevlendirildi

İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkan Vekilliğine Vali Ali Fuat Atik, Iğdır Belediye Başkan Vekilliğine Vali Enver Ünlü görevlendirildi.

Siirt Valiliğince; Baykan Belediye Başkan Vekilliğine Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Kurtalan Belediye Başkan Vekilliğine Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın; Muş Valiliğince; Altınova Belde Belediye Başkan Vekilliğine Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.

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