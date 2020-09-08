İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bin 40 personelin katıldığı Yıldırım 10-Norduz operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca, Van ilinde Yıldırım-10 Norduz operasyonunun başlatıldığı açıklandı.

Bin 40 personel katıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 40 personelin görev aldığı belirtildi.

46 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonun, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığınca başlatıldığı belirtilirken, bugüne kadar yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9) Operasyonları kapsamında toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 işbirlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan Bakanlık, operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiğini belirtti.