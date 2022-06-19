İçişleri Bakanlığı duyurdu: 81 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik ülke genelinde 9.854 ekip, 33.520 personelin katılımıyla 18 Haziran’da “Yasadışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulamaları yapıldığını duyurarak, şu açıklamada bulundu:

"Yasadışı Bahis uygulamasında; 6 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 21 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 44 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem uygulanmıştır. 11 şahıs gözaltına alınmış, 167 aranan şahıs yakalanmıştır.

Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında;

-18.145 işyeri ve 543 dernekte,

-21 şahıs gözaltına alınmış,

-306 aranan şahıs yakalanmış,

-81 şahıs hakkında adli işlem yapılmış,

-323 şahıs hakkında idari işlem yapılarak, para cezası uygulanmıştır.

71 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapılmıştır.

Yapılan uygulamalarda;

8 adet bilgisayar, 22.619 TL para, 4 adet tabanca, 24 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 8 adet oyun makinesi, 3 adet tombala makinesi, 283 gram esrar, 70 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirilmiştir."