İçişleri Bakanlığı duyurdu: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.30 itibariyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden; seyahat izin başvurularıyla, yanlarındaki refakatçileri dahil izin verilen kişi sayısı 258 bin 651" ifadelerine yer verildi.