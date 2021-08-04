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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:18:00 - 2021-08-04 14:44:29
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

J-SİHA ve taarruz helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen operasyonda 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

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