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Gündem İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Suç örgütlerine yapay zekâ darbesi! Tehditler kaynağında bertaraf edilecek
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İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Suç örgütlerine yapay zekâ darbesi! Tehditler kaynağında bertaraf edilecek

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İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı: Suç örgütlerine yapay zekâ darbesi! Tehditler kaynağında bertaraf edilecek

İçişleri Bakanlığı, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine karşı proaktif güvenlik konseptini devreye soktu. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen kritik zirvede; suç yapılarını henüz oluşum aşamasındayken tespit etmek, finansal kaynaklarını kurutmak ve tehditleri kaynağında bertaraf etmek amacıyla yapay zekâ ve büyük veri destekli operasyonel dönemin başladığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Konulu Güvenlik Toplantısı’na başkanlık etti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerini değerlendirmek, sahadaki operasyonel kapasiteyi artırmak ve birimler arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen güvenlik toplantısında 2026 yılının ilk 7 ayına dair güncel durum ve önceki yıllara dair veriler değerlendirildi. Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından güncel verilere ve yapılan faaliyetlere ilişkin sunumların yapıldığı toplantıda Bakan Çiftçi; emniyet, jandarma, valilikler ve süreçte görev alan tüm personele başarılar diledi.

"HUZUR VE GÜVEN İKLİMİMİZİ DAİMA GÜÇLÜ TUTACAĞIZ”

Bakan Çiftçi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hedeflerinin suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletin denetimine almak olduğunu kaydederek "İçişleri Bakanlığı olarak; riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inecek, örgütlü yapıları dağıtacak, huzur ve güven iklimimizi daima güçlü tutacağız" ifadelerini kullandı.

 

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