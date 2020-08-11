  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün kış üslenmelerine karşı uyardı

Bakanlık tarafından valiliklere genelge gönderilerek, bölücü terör örgütünün kış üslenmesi ve erzak temini için yurt içindeki mensupları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği, bununla toplu yaşam malzemesi temin etme çabasında olabileceği uyarısı yapıldı - Genelgede esnafın ve vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları, şüpheli durumlarda güvenlik güçlerine haber vermeleri gerektiği yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:09:44 -
İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünün kış üslenmelerine karşı uyardı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge ile terör örgütünün kış üslenmesi sürecine girdiği belirtilerek, erzak temini için yurt içindeki mensupları ve uzantıları vasıtasıyla yüklü miktarda döviz bozdurabileceği bildirildi.

Bakanlık tarafından, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, "Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, Türkiye'nin milli güvenliğini, kamu düzenini ve vatandaşların anayasal hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve uzantılarıyla topyekun ve özverili mücadele sayesinde terör örgütlerinin hareket serbestisi ve eylemlerinin oldukça kısıtlandığı, örgütlere katılımın ciddi oranda azaldığı vurgulandı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları neticesinde çözülme sürecine giren, yurt içindeki varlığı tükenme noktasına gelen ve kendisine eleman devşirmesi önemli ölçüde sekteye uğratılan bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sonbaharın yaklaşmasıyla mevcudiyetini sürdürmek, kaybettiği desteği artırmak ve yeni kazanımlar elde etmek gayesiyle kış üslenmesi hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

Özellikle kış döneminde önceki yıllardan farklı sığınak ve barınak yerlerinin oluşturulması çalışmalarının yapılacağı belirtilen genelgede, üslenmeye girecek terörist grupların yerlerinin deşifre olmaması amacıyla güvenlik güçlerini oyalama maksatlı sonbahar döneminde eylem arayışı içerisinde olabileceği belirtildi.

- "Yüklü miktarda döviz bozdurabilirler"

Genelgede, örgütün erzak ve yaşam malzemesi temin etmek maksadıyla yurt içindeki mensupları ve uzantılarınca yüksek miktarlarda döviz bozdurulabileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü mensupları ve uzantılarınca, toptan satış yapan yerler ile market, bakkal, manav, tüp bayi gibi yerlerden dikkat çekici miktarda un, şeker, konserve, helva, reçel, tüp, gıda ve yaşam malzemelerinin satın alınabileceği ve yüksek miktarlarda döviz bozdurulabileceği konusunda kolluk kuvvetlerince başta ilgili meslek odaları ile esnafın dikkatli olmaları hususunda uyarılarak olası durumlarda kolluk birimlerine haber vermeleri yönünde tebligat yapılacak.

Yol kontrol ve arama noktalarında ve köy/dağ yollarında terör örgütü mensuplarına yapılabilecek lojistik ikmal faaliyetlerine karşı başta kamyonet, panelvan, minibüs türü olmak üzere şüpheli araçların detaylı aramalardan geçirilmesi, erzak, yaşam malzemesi, piknik/mutfak tüpü vb. madde taşıyan araçların kontrolüne ağırlık verilmesi, tali yol, köy ve arazi yollarında devriye sayısının arttırılması ve şok yol kontrol faaliyetlerinde bulunulacak.

Bölücü terör örgütünün faaliyetlerine karşı istihbari çalışmalara ağırlık verilerek bölücü terör örgütü mensupları ve uzantılarının erzak ve yaşam malzemesi teminini engellenecek. Özellikle vatandaşlar, yayladan dönüşlerinde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınabileceği düşünülerek yaylada bırakmamaları konusunda uyarılacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı sözler: Ege'de eller tetikte, Ahmet Davutoğlu'nun gözü ise...
Gündem

Çarpıcı sözler: Ege'de eller tetikte, Ahmet Davutoğlu'nun gözü ise...

Gazeteci Emin Pazarcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız
Gündem

Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, değerlerimize savaş açma hüviyeti taşıyan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kritik ifadeler k..
'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış
Gündem

'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sunucusu İrfan Değirmenci, Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz açıklamasının ardından skandal bir çı..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı