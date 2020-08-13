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Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, Jandarma birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:01:07 -
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, Jandarma birliklerince düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi."
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