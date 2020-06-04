İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıstaki operasyonlarda 4'ü turuncu, 8'i gri kategoride olmak üzere 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, Bakanlık Basın Odasında düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda mayıs ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mayısta etnik ve inanç gruplarını tahrik etmek ve toplumu birbirine düşürmeye yönelik provokasyonlar yapıldığını anımsatan Çataklı, İzmir'de camilerin merkezi ezan sisteminden gerçekleştirilen eyleme ilişkin teknik ve kriminal çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çataklı, "Şunun bilinmesini isteriz ki toplumun hiçbir kesiminin ve inancının, ne rencide edilmesine ne de tahrik edilmesine izin vermeyiz." dedi.

Bazı çevrelerin, polislere ilişkin asla kabul edilemeyecek yakışık kavramlar kullanarak bir algı operasyonu yürüttüğüne işaret eden Çataklı, 175 yıllık Emniyet Teşkilatının kendi iç disiplini, karakteri, uluslararası kapasitesi ve itibarı olduğunu dile getirdi.

"İşkenceye sıfır tolerans" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Çataklı, bunun, başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere ulusal ve uluslararası yargı kararlarında "Türkiye'de işkence olmadığına ilişkin hükümle" ortaya konulduğuna dikkati çekti.

Çataklı, 300 bini aşkın mevcudu olan bu kurumlarda yanlış yapanların olabileceğini ifade eden Çataklı, böyle durumlarda denetim ve kontrol mekanizmalarının işletildiğini anlattı.

Bakanlığın sorumluluk alanlarından birinde yürütülen çalışmanın, diğer alanda yürütülen faaliyetleri sekteye uğratmadığını kaydeden Çataklı, pandemi sürecinde terörle mücadelede herhangi aksaklık yaşanmadığını vurguladı.

- Terörle mücadele operasyonları

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde mayısta kırsal alanda 3'ü büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere 10 bin 866, şehirlerde 230 operasyon düzenlendiğini bildiren Çataklı, şu ifadeleri kullandı:



"Bu operasyonlarda, Bakanlığımızın Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan 4, gri kategoride aranan 8, listede olmayan ancak sözde Herekol Cephe Sorumlusu olan teröristin de aralarında bulunduğu toplam 78 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 37'si ölü, 33'ü sağ/yaralı, 8'i teslim şeklindedir. Bu teröristlerden 66'sı PKK/KCK, 12'si DEAŞ/HTŞ örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu şüphesiyle yapılan operasyonlar ve savcılık talimatları ile 448 şüpheli gözaltına alınmış, 90 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlar neticesinde 69 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 66'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 78 silah, 32 mayın/EYP, 70 el bombası, 665 kilogram patlayıcı madde, 12 bin 282 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."



Çataklı, 8 Ocak'ta başlayan Kapan operasyonunun da devam ettiğini belirterek, 15 Nisan-1 Ekim tarihlerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik belirlenen 264 bölgede 5 bin 981 operasyon düzenlenmesinin planlandığını, şu ana kadar bunlardan 2 bin 39'unun gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu operasyonlarda 45'i ölü, 2'si sağ olmak üzere 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Çataklı, 88 sığınak/depo/barınağın imha edildiğini, 167 uzun namlulu silah, çok sayıda silah, mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Yılbaşından bu yana yürütülen operasyonlarda 403 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiği anlatan Çataklı, buralarda çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini dile getirdi.

Yurt içindeki terörist mevcudunun ilk kez 500'ün altına düşürüldüğüne dikkati çeken Çataklı, 2020'nin ilk 5 ayında 15 kişinin örgüte katıldığını, bunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalışa denk geldiği bilgisini paylaştı.

- Uyuşturucuyla mücadelede 793 kişiye tutuklama

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına da değinen Çataklı, şu bilgileri verdi:

"2017'de 941 olan uyuşturucuya bağlı doğrudan ölümler, aldığımız tedbirler ve ortaya koyduğumuz özverili çalışmalar neticesinde 2018 yılında 657'ye, 2019 sonu itibarıyla Adli Tıp Kurumundaki son vaka verilerine göre 375'tir. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik mayısta gerçekleştirilen 8 bin 571 operasyonda, 12 bin 742 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 793'ü adli makamlarca tutuklanmıştır. Operasyonlarda, 1 ton 436 kilogram esrar, 2 kilogram skunk, 1 ton 224 kilogram eroin, 3 kilogram kokain, 3 kilogram afyon, 61 kilogram sentetik kannabinoid, 190 kilogram metamfetamin, 58 bin 206 ectasy, 404 bin 31 captagon, 267 bin 784 sentetik ecza, 3 milyon 985 bin kök kenevir, yılbaşından bugüne kadar ise 17 ton 522 kilogram esrar, 423 kilogram skunk, 4 ton 127 kilogram eroin, 176 kilogram kokain, 78 kilogram afyon, 235 kilogram sentetik kannabinoid, 917 kilogram metamfetamin, 5 milyon 343 bin 801 ectasy, 983 bin 297 captagon, 940 bin 494 adet sentetik ecza, 4 milyon 48 bin 637 kök kenevir ele geçirildi."

Mayısta gerçekleştirilen 1148 kaçakçılık operasyonunda, 1485 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 5'inin tutuklandığını kaydeden Çataklı, operasyonlarda, 238 bin 395 litre kaçak akaryakıt ve 666 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildiği anlattı.

İsmail Çataklı, kadına yönelik şiddet olaylarında geçen ay 18 kadının yaşamını yitirdiğini belirterek, alınan tedbirler sonucu bu rakamda geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 31 azalma olduğunu dile getirdi.

Bu yılın ilk 5 ayında 91 kadının şiddet sonucu hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Çataklı, bunun, 140 kadının öldüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 azalmaya denk geldiğine dikkati çekti.

Asayiş olayları açısından geçen yılın ilk 5 ayı ile bu yılın aynı dönemini değerlendiren Çataklı, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen suçların günlük ortalama olay sayıları kapkaç olaylarında 10'dan yüzde 50 azalışla 5'e, iş yerinden hırsızlık olaylarında 125'ten yüzde 19 azalışla 101'e gerilemiştir. Evden hırsızlık günlük ortalama olay sayıları ülke genelinde 159'dan yüzde 24 azalışla 121'e, İstanbul'da 42'den yüzde 45 azalışla 23'e, Ankara'da 6'dan yüzde 67 azalışla 2'ye, İzmir'de 6'dan yüzde 17 azalışla 5'e düşürülmüştür."

Mayıs ayında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince 2 kez "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" yapıldığını hatırlatan Çataklı, bu uygulamalarda 341 umuma açık iş yerine işlem yapıldığını, 5 bin 831 araca ceza kesildiğini, 1296 aranan şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Çataklı, siber suçlarla mücadelede terör suçları kapsamında geçen ay 4 bin 505 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığını belirterek, tespit edilen 1937 kişi hakkında yasal işlem uygulandığına dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, düzensiz göçle mücadelede 582'si denizlerde olmak üzere 1836 düzensiz göçmenin yakalandığını, gözaltına alınan 41 organizatörden 3'ünün tutuklandığını anlattı.

Bugüne kadar 402 bin 137 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü açıklayan Çataklı, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 579 bin 318 olduğunu bildirdi.

- Trafik kazalarında geçen ay 128 kişi hayatını kaybetti

Çataklı, trafik kazalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Mayısta meydana gelen 115 ölümlü trafik kazasında 128 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin 851 yaralanmalı trafik kazasında 11 bin 513 kişi yaralanmış, 14 yaya meydana gelen kazalarda olay yerinde hayatını kaybetmiştir. 2020'nin ilk 5 aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırdığımızda ölümlü trafik kazası 671'den yüzde 11 azalışla 594'e, bu kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden sayısı 790'dan yüzde 15 azalışla 671'e, yaralanmalı trafik kazası 60 bin 906'dan yüzde 23 azalışla 46 bin 643'e, yaralı sayısı 97 bin 905'den yüzde 26 azalışla 72 bin 449'a düşmüştür."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çataklı, 21'inci yüzyılın kırılma noktası olarak değerlendirilebilecek küresel bir pandemi sürecinin, önemli bir evresini geride bırakıldığını, yeniden aynı sıkıntıların tekrarlanmaması için tedbirli davranılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'de sürecin "kamu düzeninden taviz vermemek", "tedarik zincirinin devam etmesi", "sağlık sisteminin ayakta kalması", "sosyal izolasyon" olmak üzere 4 temel esas üzerine kurulu bir stratejiyle yönetildiğini anlatan Çataklı, bu sayede süreci kontrol altına aldıklarını, ülkenin sosyal ve ekonomik anlamda alabileceği hasarı en alt düzeyde tutmayı başardıklarını dile getirdi.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

"Vefa Sosyal Destek Gruplarından 22 Mart'tan bugüne kadar vefa iletişim ve çağrı merkezleri üzerinden 7 milyon 897 bin 457, 'sosyal koruma kalkanı' maaş ödemeleri kapsamında 3 milyon 124 bin 580, vefa sosyal destek grupları aracılığıyla yapılan ödeme kapsamında 960 bin 887, ve 2 milyon 998 bin 419'u diğer olmak üzere toplam 14 milyon 971 bin 343 hizmet yerine getirilmiştir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden, sosyal mesafe kuralına uymayan toplam 496 bin 841 kişiye adli/idari işlem yapılmıştır. Şu ana kadar 65 ilde 492 yerleşim yerinde karantina tedbiri uygulanmıştır. Bugün itibarıyla halen 47 bin 40 kişinin bulunduğu 58 yerleşim yerinde karantina tedbirleri devam etmektedir."

Çataklı, ülke genelindeki yurtlarda bugüne kadar 75 bin 668 vatandaşın gözlem altına alındığını, süreci dolduran 73 bin 906 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Çataklı, şu an itibarıyla 1762 vatandaşın gözlem altında tutulmaya devam edildiğini bildirdi.

- Koronavirüs fırsatçılığı yapan 601 kişiye işlem uygulandı

Koronavirüs fırsatçılarına yönelik operasyonlara da değinen Çataklı, "Koronavirüs salgınıyla beraber ortaya çıkan sahte/izinsiz/sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik kolluk kuvvetlerimizce 81 ilde, 447 operasyon yapılmış olup 601 kişiye (296 adli, 180 idari) işlem yapılmış, 8 kişi tutuklanmıştır." diye konuştu.

Salgınla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin Çataklı, "Kovid-19 özelinde çeşitli terör örgütleri ve marjinal gruplar aracılığıyla terör örgütü propagandası yapan, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 11 bin 544 hesap hakkında çalışma yapılmıştır. Özellikle FETÖ iltisaklı kullanıcılar tarafından dezenformasyon ve algı amaçlı olarak genel kullanıcıların ilgi ve hassasiyetlerinin istismar edildiği görülmüş, tespit edilen 1152 kullanıcıdan 520'si yakalanarak 11'i tutuklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- Bekçilerle ilgili yasal düzenleme çalışmaları

İsmail Çataklı, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



TBMM Genel Kuruluna gelen ve "bekçilere fazla yetki verildiği" iddiasıyla eleştirilere konu olan Kanun'a ilişkin soru üzerine Çataklı, düzenlemelerin amacının, bekçilerin, halkın istirahatini, sağlık ve selametini sağlamaya yönelik adli, önleyici, koruyucu gibi yetkilerini günün şartlarına uygun hale getirmek olduğunu belirtti.

Polis ve bekçilerin yetkileri arasındaki farklılıkları anlatan Çataklı, bekçilerin denetim yapma, istihbarat toplama, teknik araçla izleme, suça el koyma, ifade alma, olay yeri incelemesi yapma, gözaltına alma, teşhis yaptırma ve yer gösterme yaptırma gibi yetkilerinin olmadığını söyledi.

Asayiş suçlarının önlenmesinde bekçilerin önemli görevler yerine getirdiğine dikkati çeken Çataklı, düzenlemelerin Meclis'ten geçerek hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulundu.

Yakın zamanda emniyete yüklü miktarda yapılan mühimmat alımına ilişkin soru üzerine Çataklı, bu alımların, yılbaşında değerlendirilen bütçe imkanları çerçevesinde yapıldığını hatırlattı.

- Derik Belediyesinin burs verdiği öğrencilerden paraların geri istenmesi

Mardin'de Derik Belediye Başkanvekili görevlendirilmesinin ardından öğrencilere verilen bursların geri istendiğine yönelik çıkan haberlere ilişkin soru üzerine Çataklı, şu yanıtı verdi:

"Yerel yönetimler üzerinde gerek Mülkiye Teftiş Kurulu gerekse kontrolörler tarafından rutin olarak ve şikayetler üzerine teftiş ve soruşturmalar yürütülüyor. Derik Belediyesinde yapılan denetimde 5 bin 600 liralık ödemenin görünürde burs adıyla yapılan ödemenin, bu kapsamda olmadığı değerlendirilmiş ve tahsili istenmiş. Ancak tebligatın, bu paraların verildiği öğrencilerimize yapıldığı anlaşılır anlaşılmaz işlem iptal edilmiş. Derik Belediyesine giden kontrolörler, 7 milyonun üzerinde bir kamu zararı tespit ediyorlar. Bu tespit ettikleri zarar Derik Belediyesinin HDP dönemine ait. Bu zararı görmüyorlar, bunu manipüle etmek için öğrencilere yapılmış olan 5 bin 600 liralık hukuki durumunu ortaya koyduğum zararı öne çıkartıp aslında başka bir şeyi örtmeye çalışıyorlar."