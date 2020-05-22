  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şöbiyet baklava nasıl yapılır? Baklava yufkasından pratik şöbiyet tarifi

Arefe günü ve bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?

1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Sosyal destek sorgula...

Kovid-19 tedavisinde bomba iddia! İnsan hücresinden üretilen hayvan embriyosu devrede

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız
için kalan
Aktüel

İçişleri Bakanlığı: "484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi"

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:47:28 -
İçişleri Bakanlığı: "484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi"

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 484 bin 808 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 18.00 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı'ndan seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 484 bin 808 kişiye izin verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı