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İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:17:29 -
İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlar ile refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, bugün saat 17.30 itibarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların, e-Devlet, İçişleri Bakanlığı, e-Başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden, seyahat izin başvurularıyla refakatçiler dahil 258 bin 651 kişiye izin verildi.

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