İçişleri Bakanlığı 1.772 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı avukat, mühendis, şehir plancısı, arşiv uzmanı, destek personel, büro personeli, çağrı karşılama personeli, teknisyen, tekniker, çözümleyici, programcı gibi açık pozisyonlara 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak giriş(sözlü) sınav ile personel alacak.



Adaylar; bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.



Başvurular e-Devlet şifresi ile olacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunlu olacak. Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ilan edilecek.

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