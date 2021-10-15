  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İçişleri Bakanlığı: 1 terörist öldürüldü
Yerel

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları'nda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:47:00 -
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında devam eden Eren-14 Operasyonları'nda Hakkari merkez ilçe kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı
Ekonomi

Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam geleceği açıklandı. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise..
CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı
Gündem

CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ziyareti sırasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu iddia etmişti ancak o kiş..
Ertelenen genel kurul yarın!
Spor

Ertelenen genel kurul yarın!

Galatasaray Kulübünün ertelenen 2019 yılı olağan mali genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay