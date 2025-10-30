İçişleri Bakanı: Türkiye, İran için özel bir konuma sahiptir diyerek duyurdu

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla ilgili İran İçişleri Bakanı, İran’ın kesin politikasının komşularla ilişkilerin geliştirilmesi olduğunu belirtti. Bakan “İlişkilerin geliştirilmesi konusunda hiçbir sınırlamamız yok. İki ülke arasındaki bu temaslar ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 4. ECO Üye Ülkeleri İçişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Tahran’da bulunan Türkiye heyeti, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında İran İçişleri Bakanı İskender Mumini ile bir araya geldi.

Mumini, görüşmede bölgenin iki güçlü ülkesi olarak İran ve Türkiye arasındaki tarihi ve kardeşlik ilişkilerine değinerek, Türkiye’nin Siyonist rejimin İran topraklarına yönelik saldırılarını kınama yönündeki yapıcı tutumundan ve İran halkı ile hükümetine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İçişleri Bakanı ayrıca Türk halkının Gazze halkına yönelik destekleyici tutumundan ötürü memnuniyetini dile getirerek, “PKK’nın silahsızlanma sürecini memnuniyetle karşılıyoruz ve Türkiye hükümetine bu süreçte başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mumini, İran İslam Cumhuriyeti’nin kesin politikasının komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek olduğunu vurgulayarak “Bu çerçevede Türkiye, İran için özel bir konuma sahiptir. İlişkilerin geliştirilmesi konusunda herhangi bir kısıtlamamız bulunmamaktadır. İki ülke arasındaki bu ziyaretler, ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.” dedi.

İran ve Türkiye içişleri bakanlıkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mumini, “İki ülke arasında güvenlik, kolluk, istihbarat ve terörle mücadele alanlarında iyi anlaşmalar yapılmaktadır. Bu anlaşmaların tüm hükümlerini destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mumini, iki ülke arasında kurulan ortak çalışma grubunun kapasitesinden yararlanılması ve ikili görüşmelerin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, Türkiye heyetini Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıldönümü dolayısıyla tebrik etti.

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı: İlişkilerimizi en üst seviyeye çıkarabiliriz

Görüşmede Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı ve heyet başkanı Münir Karaloğlu, “İran ile ilişkiler Türkiye açısından özel bir öneme sahiptir. İki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğinde ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkarabileceğimize inanıyoruz.” dedi.

Karaloğlu, “İçinde bulunduğumuz coğrafya, yüzyılın en büyük trajedisine tanıklık ediyor. İsrail’in Gazze, İran, Lübnan ve Katar’a yönelik zalim saldırıları sonucu binlerce masum insan yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karaloğlu, İran ve Türkiye’nin Siyonist rejime karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Bakan Yardımcısı ayrıca iki ülke arasındaki ortak çalışma grubunun önemine dikkat çekerek, “Bugüne kadar terör ve kaçakçılıkla mücadele, yasa dışı göç ve sınır iş birliği konularında yakın ve etkili bir iş birliği yürütülmüştür. Bu toplantının da iki ülke için olumlu sonuçlar doğurmasını umuyoruz.” dedi.