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Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 09:13:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederi Metin Dinç, 81 yaşında hayatını kaybetti. Dinç, dün Samsun’un Bafra ilçesinde rahatsızlanarak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hamidiye Soylu, uçakla Ankara’ya geldi

Samsun’un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu’nın eşi Hamidiye Soylu, uçakla Ankara’ya geldi.

Büyük üzüntü yaşadı

Buradan karayolu ile Bafra Devlet Hastanesine gelen Bakan Soylu’nun eşi büyük üzüntü yaşadı. Hayatını kaybeden Metin Dinç’in cenazesi bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederinin vefat haberini duyan İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve çok sayıda partili Bafra Devlet Hastanesine geldi.

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Yorumlar

Ahmet Özdemir

Sayın bakanım başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin
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