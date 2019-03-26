0553 313 94 23

İçişleri bakanı Süleyman Soylu:”Geçen bir terörist ceza evinde öldü”

Bayrampaşa’da vatandaşlara hitap eden İçişleri bakanı Süleyman Soylu,”Geçen bir teröristceza evinde öldü” dedi.

26 Mart 2019 Salı 17:43
İçişleri bakanı Süleyman Soylu:”Geçen bir terörist ceza evinde öldü”

Bayrampaşa’da vatandaşlara hitap eden İçişleri bakanı Süleyman Soylu,”Geçen bir teröristceza evinde öldü” dedi.


İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa’da halka hitap etti. Soylu, “Bugün doğu ve Güneydoğuda huzur var. Doğu ve Güney doğu bugün 24 saat huzur içerisinde. Geçen bir terörist ceza evinde öldü. Sonra bunu getirecekler Diyarbakır’a. Orada havalimanında karşılayacaklar kimler? Vekiller. Sonrada mezarlığa defin için tören yapacaklarmış. Diyarbakır valimizi aradım. Dedim ki; havalimanında bunları görmek istemiyorum. Mezarlığa da bir kilo metre yaklaştırmayacaksınız bu vekilleri dedim” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin darbedildiği iddiası
    1. Eskişehir'de broşür dağıtan 3 kişinin..
    2. Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7..
    3. Bakan Soylu’dan CHP’nin Beyoğlu..
    4. Başkan Günaydın: “Esnafımızın..
    5. Pevrul Kavlak Erol Şahin’e teşekküre..
    6. Sena Nur Çelik: "359 yeni projeyle..
    7. AB ülkeleri, yaz saati uygulamasından..
    8. Vize işlemleri artık Malatya’da da..
    9. 91 yıllık okulda çıkan yangınla ilgili..
    10. Kayseri Valisi Günaydın: "İki polis..
    11. Nasıranlı’dan vatandaşlara kentsel..
    12. Bilek Güreşi şampiyonları belli oldu
    13. Acıpayam'da SGK'ye belge verme süresi..
    14. Kavlak’tan Demirtaş’a teşekkür ziyareti
    15. Büyükşehir Amputede kötü gidişat..
    16. Cinsel organını gösteren futbolcuya 10..
    17. Hediyelik eşya dükkanında tarihi eser..
    18. Eyüpsultanlı hanımlar artık evlerde..
    19. Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    20. Ürkmezer, “Sorunları istişare..
    21. Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 1..
    22. Fikret Orman'dan teknik direktör..
    23. Köpeğin ısırdığı küçük Zeynep..
    24. Ahmet Ataç’a sevgi seli
    25. İçişleri bakanı Süleyman Soylu:”Geçen..
    26. O ülkede kırmızı alarm verildi! Şubat..
    27. Mezitli’de Kadın Danışma Merkezi’ne..
    28. Serbest piyasada altın fiyatları
    29. Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açık..
    30. Başkan Revi, Bakan Soylu ve AK..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı