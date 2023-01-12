İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İsveç açıklaması! Sarı torba mesajı dikkat çekti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/ YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır. Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK destekçilerinin provokasyonlarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü YPG/PKK destekçisinin provokasyonuna ilişkin 'sarı torbalar' üzerinden mesaj verdi.
"Alışacaklar, Erdoğan bir dünya gerçeğidir."
Bakan Soylu şunları söyledi:
"Terör örgütleri zehirli yılan gibidir aynı çuvala gireni sokar. Sarı torbalara itiraz edenler, İsveç'te terörün hain yüzüyle tekrar karşılaşmıştır.
Dünyadaki terör örgütlerini de dize getireceğiz derken bunu kastetmiştik. Alışacaklar, Recep Tayyip Erdoğan bir dünya gerçeğidir."