İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristler tarafından 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için yaptığı paylaşımında "Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
"Mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek"
Bakan Soylu, paylaşımında, "Eren, heybesinde biriktirdiği iyiliklerle, hainlerin kurşunuyla ayrıldı aramızdan. Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi.