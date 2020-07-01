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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van Gölü'nde batan tekne) Teknenin 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Henüz yeri tespit edilmiş değil."

Yeniakit Publisher
2020-07-01 10:00:28 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van Gölü'nde batan tekne) Teknenin 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Henüz yeri tespit edilmiş değil."
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
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