İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o komutanı aradı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt'taki sel felaketinde mahsur kalan Kur'an kursu öğrencilerinin kurtarılmasına hazırladığı ip düzeneği ile yardım eden Turan Tekin'i arayarak ona teşekkür etti.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca Kur'an kursu öğrencisi eğitim gördükleri binada mahsur kalmıştı. Öğrenciler, bir emekli astsubay tarafından kurulan ip düzeneği yardımıyla kurtarılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün o Emekli Astsubay Turhan Tekin'i telefonla aradı.
'Çok cesaretli bir iş yaptınız'
Bakan Soylu, Tekin'e şunları söyledi:
"Bu akşam biz bu tarafta siz o tarafta çok büyük işler yaptınız. Tecrübenizi, tekniğinizi, emeğinizi o akşam çocuklar için kullandınız. Bana göre çok da cesaretli iş yaptınız Allah sizden razı olsun."