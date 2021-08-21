İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o komutanı aradı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca Kur'an kursu öğrencisi eğitim gördükleri binada mahsur kalmıştı. Öğrenciler, bir emekli astsubay tarafından kurulan ip düzeneği yardımıyla kurtarılmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün o Emekli Astsubay Turhan Tekin'i telefonla aradı.

'Çok cesaretli bir iş yaptınız'

Bakan Soylu, Tekin'e şunları söyledi:

"Bu akşam biz bu tarafta siz o tarafta çok büyük işler yaptınız. Tecrübenizi, tekniğinizi, emeğinizi o akşam çocuklar için kullandınız. Bana göre çok da cesaretli iş yaptınız Allah sizden razı olsun."