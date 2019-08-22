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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirmişiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirmişiz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakcılık ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “40 yıldır PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Sadece yılbaşından beri 80 bin 570 operasyon yapmışız, 635 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirmişiz.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
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