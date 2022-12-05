  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Devlet Bahçeli 6'lı masanın aday anketine katıldı! "Tercihim sınıf arkadaşımdan yana"

Mehmetçik öyle bir şey yaptı ki… Yurt odalarına dönen öğrenciler şaşkına döndü

Sıfır araç alacaklar dikkat! Türkiye'de yeni dönem başlıyor

Söz sırası şimdi bilim adamlarında! Uzaydan dönerken yanlarında bakın ne getirdiler

Papa ikinci John Paul ile ilgili mide bulandıran gerçek!

Hristiyan milisler Müslüman sivillere saldırdı: En az 350 ölü!

Gram altın rekor kırdı! 'Tarih resmen tekerrür etti' diyen isim altının ay sonunda göreceği rakamı açıkladı

Topu 90'a takar gibi! Bakan Bozdağ'dan CHP'ye müthiş kapak

Yunan başbakan Meral Akşener taktiği kullandı. Kendi ordusunu dinletti

DİSK asgari ücret teklifini Türkiye'ye duyurdu! Böyle bir rakam ne duyuldu, ne görüldü... Rekor teklif
Siyaset İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir!
Siyaset

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki yalan ve iftiralarına cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 21:01:00 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor’ iftirasını ispat edemeyip, bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında” dedi.

2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralardan ibaret siyasetini TBMM'de yineledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"İspat etmezde Kılıçdaroğlu şerefsizdir"

Bakan Soylu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kılıçdaroğlu; polise, jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor’ iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca, Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir.

Nihat Genç Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu
Nihat Genç Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu "Herif resmen, Türkiye Amerika’dan yönetilecek dedi."

Gündem

Nihat Genç Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu "Herif resmen, Türkiye Amerika’dan yönetilecek dedi."

Önce İmamoğlu, şimdi de İYİ Parti! Kılıçdaroğlu'na peş peşe
Önce İmamoğlu, şimdi de İYİ Parti! Kılıçdaroğlu'na peş peşe "adaylık" göndermesi

Siyaset

Önce İmamoğlu, şimdi de İYİ Parti! Kılıçdaroğlu'na peş peşe "adaylık" göndermesi

Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar tepki toplamıştı! CHP'den açıklama
Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar tepki toplamıştı! CHP'den açıklama

Siyaset

Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar tepki toplamıştı! CHP'den açıklama

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesine ilişkin bomba değerlendirme!
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesine ilişkin bomba değerlendirme! "Meydana çıktı iki gereksiz..."

Siyaset

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesine ilişkin bomba değerlendirme! "Meydana çıktı iki gereksiz..."

Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Para para diyor
Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Para para diyor

Gündem

Kılıçdaroğlu yeni video paylaştı: Para para diyor

Kılıçdaroğlu' nun sağ kolu! Hendekçi kafadan skandal paylaşım
Kılıçdaroğlu' nun sağ kolu! Hendekçi kafadan skandal paylaşım

Siyaset

Kılıçdaroğlu' nun sağ kolu! Hendekçi kafadan skandal paylaşım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23