İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki yalan ve iftiralarına cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu, ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor’ iftirasını ispat edemeyip, bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında” dedi.
2023 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralardan ibaret siyasetini TBMM'de yineledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
"İspat etmezde Kılıçdaroğlu şerefsizdir"
Bakan Soylu mesajında şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu; polise, jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor’ iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca, Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir.
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