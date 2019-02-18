İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır" dedi.
IHAAW143458-SIY/18-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır" dedi.18 Şubat 2019 Pazartesi 14:40
IHAAW143458-SIY/18-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır" dedi.18.02.2019 14:34:58TSINNNN
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