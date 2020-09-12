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Aktüel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları) 21 gündür bu çalışmalar devam ediyor. 391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Gerek arama kurtarma personelimizle gerekse iş makinelerimizle
Aktüel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları) 21 gündür bu çalışmalar devam ediyor. 391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Gerek arama kurtarma personelimizle gerekse iş makinelerimizle

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:01:04 -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Giresun'da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları) 21 gündür bu çalışmalar devam ediyor. 391 arama kurtarma personelimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Gerek arama kurtarma personelimizle gerekse iş makinelerimizle
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