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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor
Gündem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor

İçişleri Bakanı Soylu, "Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor. Aile sayısı, ikna ile buluşmalar arttıkça emperyalizmin maşası PKK silinecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 19:00:00 - 2021-02-13 19:53:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır annelerinde 24. buluşma gerçekleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde 24'ncü bulaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.

Evlat nöbetinde 24. buluşma

Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde 24'üncü buluşma gerçekleşiyor... Aile sayısı arttıkça, ikna ile buluşmalar arttıkça, devletimize güvenle birlikte, emperyalizmin maşası terör örgütü PKK silinecek." ifadelerini kullandı.

2 terörist teslim olmuştu

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

 

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Yorumlar

Kayserili

Evlat nöbeti tutan analarımızın çocuklarına kavuşmaları için bizde dua ediyoruz allah cc sıkıntılarından kurtasın inş kısa zamandada evlatlarına kavuştursun allah sabır versin
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